Головне
Monte обіграли FURIA та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Сьогодні 20:54 212
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 23:10 1635
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
Сьогодні 20:01 3122
Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024
Сьогодні 18:14 2945
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ
Сьогодні 17:19 5506 1
ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів
Сьогодні 16:22 2857
Швьонтек увійшла в топ-3 тенісисток за перемогами на турнірах WTA 1000
Сьогодні 15:31 505
Зоря в меншості відібрала очки в Полісся у 27 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 2334
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України
Сьогодні 14:48 3495
Без Ваната: стали відомі стартові склади на матч Динамо — Колос
Сьогодні 14:36 367
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 540
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 307
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 546
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 917
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 953

Клівленд переміг Орландо та зіграє проти Бостона Михайлюка у другому раунді плей-оф НБА

Сьогодні 22:51 117 0
Клівленд переміг Орландо та зіграє проти Бостона Михайлюка у другому раунді плей-оф НБА
#NBA, #Клівленд, #Орландо

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбувся вирішальний сьомий матч серії першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) між Клівлендом та Орландо.

У штаті Огайо виграла місцева команда Клівленд із рахунком 106:94, яка зустрінеться в другому раунді з Бостоном українського захисника Святослава Михайлюка.

Найрезультативнішими у складі переможців був Донован Мітчелл, в активі якого 39 очок + 9 підбирань + 5 передач. За Орландо найкраще зіграв Паоло Банкеро (36 очок + 16 підбирань).

НБА — перший раунд плей-оф
5 травня
Клівленд — Орландо 106:94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26)
Рахунок у серії — 3:3

Клівленд вийшов до наступного раунду.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, в ніч на 5 травня Міннесота сенсаційно перемогла Денвер у матчі другого раунду плей-оф. Денвер чинний переможець НБА і вважається одним із двох головних фаворитів на перемогу цього сезону. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги 20568 2
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо 3122
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі 3219
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України 3495
Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ 4686
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5506 1
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58421 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51900
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12253
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65718 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 49113 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46972