Клівленд переміг Орландо та зіграє проти Бостона Михайлюка у другому раунді плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбувся вирішальний сьомий матч серії першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) між Клівлендом та Орландо.

У штаті Огайо виграла місцева команда Клівленд із рахунком 106:94, яка зустрінеться в другому раунді з Бостоном українського захисника Святослава Михайлюка.

Найрезультативнішими у складі переможців був Донован Мітчелл, в активі якого 39 очок + 9 підбирань + 5 передач. За Орландо найкраще зіграв Паоло Банкеро (36 очок + 16 підбирань).

НБА — перший раунд плей-оф

5 травня

Клівленд — Орландо 106:94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26)

Рахунок у серії — 3:3

Клівленд вийшов до наступного раунду.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, в ніч на 5 травня Міннесота сенсаційно перемогла Денвер у матчі другого раунду плей-оф. Денвер чинний переможець НБА і вважається одним із двох головних фаворитів на перемогу цього сезону.