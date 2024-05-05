Сенсація в плей-оф НБА: Міннесота перемогла Денвер

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 5 травня Міннесота перемогла Денвер у матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Міннесота виграла з рахунком 106:99. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник Міннесоти Антоні Рубен Едвардс, який набрав аж 43 очки.

Серія триває до чотирьох перемог однієї з команд.

НБА — другий раунд плей-оф

5 травня

Денвер – Міннесота 99-106 (25-23; 19-17; 27-33; 28-33) Рахунок у серії: 0-1 Денвер: Йокич (32 + 8 підбирань + 9 передач + 7 втрат), Портер (20), Дж. Мюррей (17), Гордон (9 + 6 передач), Колдуелл-Поуп (6) – старт; К. Браун (7), Джексон (5), Дж. Холідей (3), Вотсон (0). Міннесота: Едвардс (43 + 7 підбирань), Таунс (20), Конлі (14 + 10 передач), Гобер (6 + 13 підбирань), Макденіелс (0 + 8 підбирань) – старт; Рід (16), Александер-Вокер (5), Андерсон (2), Морріс (0).

Зазначимо, що Денвер вважається одним із двох головних фаворитів плей-оф НБА.