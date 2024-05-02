Барклі: Лейкерс і Фінікс відстій через гравців, а не через тренерів

Джерело - Basket News.

Легендарний баскетболіст Чарльз Барклі вважає, що Лейкерс та Фінікс провалилися в нинішньому сезоні через гравців, а не через роботу тренерів.

Слова Барклі передає Basket News.

"Багато людей на телебаченні боягузи, тому що вони хочуть подобатися гравцям. Вони не хочуть виконувати свою роботу, тобто говорити правду. Я просто хочу сказати дещо про тренерську роботу. Той, хто думає, що Лейкерс відстій через Дарвіна Гема, а Фінікс — через Френка Фогеля, ви не знаєте, про що говорите. Френк Фогель — чудовий тренер. Дарвін Гем — чудовий тренер, який знаходиться на початку кар'єри.

Всім вам, ідіотам і ослам, які хочуть бути мною, і які хочуть подобатися всім гравцям, я скажу: "Робіть свою кляту роботу". Лейкерс і Санс відстій через гравців. Це не має жодного відношення до тренерів", — сказав Барклі.

Нагадаємо, що Лейкерс вилетів з першого раунду плей-оф від Денвера, а Фінікс програли в протистоянні з Міннесотою.

За свою кар'єру Чарльз Барклі виступав за Філадельфію (1984—1992), Фінікс (1992—1996) та Г'юстон (1996—2000).

Статистика Барклі в НБА