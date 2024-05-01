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25.04.2024 21:39 394

Леброн може не встигнути зіграти в одній команді з сином

Сьогодні 16:30 111 0
Леброн може не встигнути зіграти в одній команді з сином
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Bleacher Report.

Мрія легендарного форварда Лейкерс Леброна Джеймса зіграти в одній команді зі своїм 19-річним сином Бронні може не втілитися в життя. 

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі. 

За його інформацією, Бронні навряд чи потрапить у Лейкерс, оскільки на цьогорічному драфті, ймовірно, буде обраний іншою командою. Окрім того, для самого Леброна це також перестало бути пріоритетом. Нагадаємо, чинний контракт 39-річного форварда з "озерними" спливає вже цього літа. 

На початку квітня стало відомо, що Бронні Джеймс заявився на драфт НБА. Втім, у нього низькі шанси потрапити саме в Лейкерс, адже минулого року він пережив зупинку серця. Після того Бронні протягом тривалого часу не грав у баскетбол. 

Для Леброна сезон-2023/24 вже завершено. Його Лейкерс вилетів з першого раунду плей-оф від Денвера

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