Леброн може не встигнути зіграти в одній команді з сином

Джерело - Bleacher Report.

Мрія легендарного форварда Лейкерс Леброна Джеймса зіграти в одній команді зі своїм 19-річним сином Бронні може не втілитися в життя.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

За його інформацією, Бронні навряд чи потрапить у Лейкерс, оскільки на цьогорічному драфті, ймовірно, буде обраний іншою командою. Окрім того, для самого Леброна це також перестало бути пріоритетом. Нагадаємо, чинний контракт 39-річного форварда з "озерними" спливає вже цього літа.

На початку квітня стало відомо, що Бронні Джеймс заявився на драфт НБА. Втім, у нього низькі шанси потрапити саме в Лейкерс, адже минулого року він пережив зупинку серця. Після того Бронні протягом тривалого часу не грав у баскетбол.

Для Леброна сезон-2023/24 вже завершено. Його Лейкерс вилетів з першого раунду плей-оф від Денвера.