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Максі допустив пробіжку під час реалізованого ключового "триочкового" — звіт НБА

Сьогодні 10:21 161 0
Максі допустив пробіжку під час реалізованого ключового "триочкового" — звіт НБА
#NBA, #Тайріз Максі

Джерело - ESPN.

Захисник Філадельфії Сенвенті Сіксерс Тайріз Максі реалізував складний триочковий кидок у матчі серії першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА), а потім ще один, який перевів гру в овертайм.

Згідно зі звітом організації про роботу арбітрів, 23-річний оборонець здійснив пробіжку за 25,4 секунди до кінця основного часу, коли реалізував дальній кидок та закинув штрафний у результаті фолу центрового Мітчелла Робінсона.

Розіграш приніс Сіксерс 4 очки та став ключовим у матчі.

У минулій грі відбулося ще три помилки арбітрів — всі на користь Філадельфії.

Нагадаємо, Тайріз перевів матч проти Нью-Йорк Нікс в овертайм шаленим кидком майже з середини майданчика від логотипу за 8,1 секунди до кінця.

Відео влучання рятівного кидка

У володінні-відповіді Джейлен Брансон не скористався шансом принести перемогу Нікс.

Філадельфія в овертаймі дотисла Нью-Йорк (112:106 ОТ) і скоротила відставання у протистоянні (2:3), яке триватиме до чотирьох перемог.

Максі був найрезультативнішим гравцем ігрового дня — 46 очок (у тому числі влучив 7 з 12 триочкових кидків). Також захисник до власного активу записав 9 результативних передач і 5 підбирань.

Раніше центровий Філадельфії Джоел Ембіід установив особистий рекорд за набраними очками в плей-оф.

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