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25.04.2024 21:39 383

Максі влучив шалений кидок за 8,1 с до кінця основного часу, який перевів гру плей-оф НБА в ОТ

Сьогодні 08:46 155 0
Максі влучив шалений кидок за 8,1 с до кінця основного часу, який перевів гру плей-оф НБА в ОТ
#NBA, #Тайріз Максі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Філадельфії Сенвенті Сіксерс Тайріз Максі виконав складний рятівний кидок у серії першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Він перевів матч проти Нью-Йорк Нікс в овертайм кидком майже з середини майданчика від логотипу за 8,1 секунди до кінця.

Максі був найрезультативнішим гравцем ігрового дня — 46 очок (у тому числі влучив 7 з 12 триочкових кидків).

Також оборонець до власного активу записав 9 результативних передач і 5 підбирань.

Відео влучання

У володінні-відповіді Джейлен Брансон не скористався шансом принести перемогу Нікс.

Філадельфія в овертаймі дотисла Нью-Йорк (112:106 ОТ) і скоротила відставання у протистоянні (2:3), яке триватиме до чотирьох перемог.

Нагадаємо, центрфорвард Філадельфії Джоел Ембіід установив особистий рекорд за набраними очками в плей-оф.

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