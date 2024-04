Одноклубники Михайлюка встановили рекорд НБА

Нагорода найкращого гравця тижня латвійського центрового Бостона Крістапса Порзінгіса дозволила команді увійти в історію НБА.

Селтікс стали першою командою в історії ліги, одразу чотири гравці якої отримували дану нагороду в одному сезоні. Раніше під час поточного чемпіонату приз діставався Джейлену Брауну, Джейсону Тейтуму та Дерріку Уайту.

