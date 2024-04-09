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Одноклубники Михайлюка встановили рекорд НБА

Сьогодні 20:41 127 0
Одноклубники Михайлюка встановили рекорд НБА
#Бостон, #рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Нагорода найкращого гравця тижня латвійського центрового Бостона Крістапса Порзінгіса дозволила команді увійти в історію НБА.

Селтікс стали першою командою в історії ліги, одразу чотири гравці якої отримували дану нагороду в одному сезоні. Раніше під час поточного чемпіонату приз діставався Джейлену Брауну, Джейсону Тейтуму та Дерріку Уайту.

Зазначимо, що нагороду кращого гравця тижня в обох конференціях почали видавати у сезоні-2001/2002

Нагадаємо, напередодні Бостон переміг Портленд, а Сакраменто Леня розгромило Бруклін.

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