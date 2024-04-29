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Букер набрав 49 очок у програному Міннесоті матчі плей-оф НБА

Сьогодні 13:44 90 0
Букер набрав 49 очок у програному Міннесоті матчі плей-оф НБА
Фото: Christian Petersen
#NBA, #Девін Букер, #Девін Букер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Фінікса Девін Букер набрав 49 очок, але це не допомогло здолати Міннесоту в четвертому матчі серії першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Фінікс поступився з рахунком 116:122 (0:4 у протистоянні) та дозволив супернику вийти в наступний раунд.

В активі Букера 49 очок, 5 підбирань та 6 результативних передач.

Хайлайти

Нагадаємо, напередодні Бостон з українцем Святославом Михайлюком розгромив Маямі, а Лейкерс Леброна Джеймса здолав Денвер Ніколи Йокича.

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