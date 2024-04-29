Букер набрав 49 очок у програному Міннесоті матчі плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

Захисник Фінікса Девін Букер набрав 49 очок, але це не допомогло здолати Міннесоту в четвертому матчі серії першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Фінікс поступився з рахунком 116:122 (0:4 у протистоянні) та дозволив супернику вийти в наступний раунд.

В активі Букера 49 очок, 5 підбирань та 6 результативних передач.

Хайлайти

Нагадаємо, напередодні Бостон з українцем Святославом Михайлюком розгромив Маямі, а Лейкерс Леброна Джеймса здолав Денвер Ніколи Йокича.