Бостон з Михайлюком розгромив Маямі, Лейкерс здолав Денвер: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 28 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 4 матчі першого раунду плей-оф.
Орландо на своєму паркеті розгромив Клівленд (112:89) та зрівняв рахунок у серії. Бостон зі Святославом Михайлюком взяв реванш у Маямі (84:104) за домашню поразку та вийшов вперед у серії. Українець за 1:21 хвилину не здійснив жодного кидка, заробивши лише один підбір.
Лейкерс змогли здобути першу перемогу над Денвером у четвертому матчі (119:108).
Серії триватимуть до чотирьох перемог.
Наступна гра відбудеться 30 квітня у Клівленді.
Наступний матч відбудеться 30 квітня у Новому Орлеані.
Наступний матч відбудеться 30 квітня у Маямі.
Наступний поєдинок прийматиме Денвер 30 квітня.
Раніше центровий Філадельфії Джоел Ембіід установив особистий рекорд у третьому матчі серії з Нью-Йорком.