Бостон з Михайлюком розгромив Маямі, Лейкерс здолав Денвер: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 28 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 4 матчі першого раунду плей-оф.

Орландо на своєму паркеті розгромив Клівленд (112:89) та зрівняв рахунок у серії. Бостон зі Святославом Михайлюком взяв реванш у Маямі (84:104) за домашню поразку та вийшов вперед у серії. Українець за 1:21 хвилину не здійснив жодного кидка, заробивши лише один підбір.

Лейкерс змогли здобути першу перемогу над Денвером у четвертому матчі (119:108).

Серії триватимуть до чотирьох перемог.

НБА — Перший раунд плей-оф

28 квітня

Орландо — Клівленд 112:89 (22:23, 29:37, 37:10, 24:19)

Рахунок у серії — 2:2

Наступна гра відбудеться 30 квітня у Клівленді.

Новий Орлеан — Оклахома 85:106 (19:23, 27:37, 23:25, 16:21)

Рахунок у серії — 0:3

Наступний матч відбудеться 30 квітня у Новому Орлеані.

Маямі — Бостон 84:104 (12:21, 27:42, 22:24, 23:17)

Рахунок у серії — 1:2

Наступний матч відбудеться 30 квітня у Маямі.

Лейкерс — Денвер 119:108 (28:23, 33:25, 30:32, 28:28)

Рахунок у серії — 1:3

Наступний поєдинок прийматиме Денвер 30 квітня.

Раніше центровий Філадельфії Джоел Ембіід установив особистий рекорд у третьому матчі серії з Нью-Йорком.