Кідд: Раніше ми просили Дончича захищатися, зараз він грає на обох половинах майданчика

Джерело - ESPN.

Головний тренер Даллас Маверікс Джейсон Кідд вважає, що баскетболіст Лука Дончич зробив значний прогрес у грі в захисті.

Слова легендарного розігруючого Національної баскетбольної ліги цитує ESPN.

"Лука був гарний в обороні й у першому матчі. Ми знаємо, що Кліпперс намагатимуться грати через нього пік-н-роли. Кілька років тому, коли ми спостерігали подібне, нам доводилося просити Дончича захищатися у цих ситуаціях. Наразі він грає на обох половинах майданчика на високому рівні. Лука веде за собою команду не лише в атаці, а й у захисті", – заявив наставник.

У баскетболістів Кліпперс у другому матчі серії з Далласом (93:96, 1-1) лише 2 влучання з 17 з гри, коли проти них захищався словенський розігруючий.

Каліфорнійці промазали всі 11 спроб з гри, коли Дончич безпосередньо заважав їм кидати (другий найкращий результат у плей-офф НБА за останні п'ять років).

Також він здобув 32 очки, 6 підбирань та 9 передач у переможному матчі.

Відео

Нагадаємо, напередодні Денвер під сирену вирвав перемогу в Лейкерс та подвоїв рахунок у серії.