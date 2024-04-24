Головне
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 297
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 326
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 7136
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Вчора 21:45 872
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Вчора 20:24 3264
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Вчора 14:42 1017
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Вчора 12:55 10697 2
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
22.04.2024 23:44 9867
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
22.04.2024 21:31 436
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
22.04.2024 21:21 513
Прямі трансляції

Даллас обіграв Кліпперс, Міннесота вдруге здолала Фінікс: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 08:40 146 0
Даллас обіграв Кліпперс, Міннесота вдруге здолала Фінікс: результати матчів плей-оф НБА
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

24 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 3 матчі першого раунду плей-оф.

У Західній конференції Міннесота обіграла Фінікс та збільшила перевагу в серії — 2:0. Також Даллас здобув перемогу над Кліпперс та відновив паритет у протистоянні (1:1).

У Східній — Індіана після поразки в першій грі впевнено обіграла Мілвокі.

НБА — Перший раунд плей-оф
24 квітня

Міннесота — Фінікс 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)
Рахунок у серії 2:0

Наступна гра відбудеться 27 квітня у Фініксі.

Мілвокі — Індіана 108:125 (26:30, 29:30, 28:32, 25:33)
Рахунок у серії 1:1

Наступний поєдинок відбудеться в ніч на 27 квітня в Індіанаполісі.

Кліпперс — Даллас 93:96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)
Рахунок у серії 1:1

Наступний матч відбудеться в ніч на 27 квітня в Далласі.

Напередодні Денвер під сирену вирвав перемогу в Лейкерс та подвоїв рахунок у серії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ 3652 3
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів 10697 2
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 7136
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 1017
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду "Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду 942
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3264
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30912
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30336
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360450
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52580
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40224
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37060 1