Даллас обіграв Кліпперс, Міннесота вдруге здолала Фінікс: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

24 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 3 матчі першого раунду плей-оф.

У Західній конференції Міннесота обіграла Фінікс та збільшила перевагу в серії — 2:0. Також Даллас здобув перемогу над Кліпперс та відновив паритет у протистоянні (1:1).

У Східній — Індіана після поразки в першій грі впевнено обіграла Мілвокі.

НБА — Перший раунд плей-оф

24 квітня

Міннесота — Фінікс 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)

Рахунок у серії 2:0

Наступна гра відбудеться 27 квітня у Фініксі.

Мілвокі — Індіана 108:125 (26:30, 29:30, 28:32, 25:33)

Рахунок у серії 1:1

Наступний поєдинок відбудеться в ніч на 27 квітня в Індіанаполісі.

Кліпперс — Даллас 93:96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)

Рахунок у серії 1:1

Наступний матч відбудеться в ніч на 27 квітня в Далласі.

Напередодні Денвер під сирену вирвав перемогу в Лейкерс та подвоїв рахунок у серії.