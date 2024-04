Захисник Даллас Маверікс Лука Дончич набрав 29 очок, 9 підбирань і 9 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Маямі (111:92) та повторив досягнення Оскара Робертсона.

Про це повідомляє Mavs PR.

Дончич провів 400 гру за кар’єру, за підсумками якої має на своєму рахунку 11 470 очок, 3 472 підбирання, 3 317 передачі в лізі. Він став другим гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 10 000 очок, 3 000 підбирань і 3 000 передач у своїх перших 400 матчах.

Раніше це вдавалося лише легенді 1960-х років Оскару Робертсону.

