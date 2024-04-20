Джерело - Чемпіон.
Визначилися всі пари першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2023/24.
Зокрема Бостон українського захисника Святослава Михайлюка гратиме проти фіналіста минулого плей-оф Маямі, які в плей-ін виявилися сильнішими за Чикаго. А Новий Орлен, що на шляху до першого раунду здолав Сакраменто іншого українця Олексія Леня, зустрінеться з Оклахомою.
Плей-оф стартує 20 квітня. О 20:00 за Києвом Клівленд прийматиме Орландо, а о 22:30 — Міннесота зіграє з Фініксом.
Схід
- Бостон — Маямі
- Нью-Йорк — Філадельфія
- Мілвокі — Індіана
- Клівленд — Орландо
Захід
- Оклахома — Нью-Орлеан
- Денвер — Лейкерс
- Міннесота — Фінікс
- Кліпперс — Даллас
Нагадаємо, минулого року виграв чемпіонський титул НБА вперше у своїй історії виграв Денвер з Ніколою Йокичем у складі.
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