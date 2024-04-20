Джерело - Чемпіон.

Визначилися всі пари першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2023/24.

Зокрема Бостон українського захисника Святослава Михайлюка гратиме проти фіналіста минулого плей-оф Маямі, які в плей-ін виявилися сильнішими за Чикаго. А Новий Орлен, що на шляху до першого раунду здолав Сакраменто іншого українця Олексія Леня, зустрінеться з Оклахомою.

Плей-оф стартує 20 квітня. О 20:00 за Києвом Клівленд прийматиме Орландо, а о 22:30 — Міннесота зіграє з Фініксом.

Схід

Бостон — Маямі

Нью-Йорк — Філадельфія

Мілвокі — Індіана

Клівленд — Орландо

Захід

Оклахома — Нью-Орлеан

Денвер — Лейкерс

Міннесота — Фінікс

Кліпперс — Даллас

Нагадаємо, минулого року виграв чемпіонський титул НБА вперше у своїй історії виграв Денвер з Ніколою Йокичем у складі.

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