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Бостон Михайлюка зіграє з минулорічним фіналістом, кривдники Сакраменто Леня протистоятимуть Оклахомі: відомі всі пари першого раунду плей-оф НБА

Сьогодні 12:07 414 0
Бостон Михайлюка зіграє з минулорічним фіналістом, кривдники Сакраменто Леня протистоятимуть Оклахомі: відомі всі пари першого раунду плей-оф НБА
#NBA, #Олексій Лень, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Визначилися всі пари першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2023/24.

Зокрема Бостон українського захисника Святослава Михайлюка гратиме проти фіналіста минулого плей-оф Маямі, які в плей-ін виявилися сильнішими за Чикаго. А Новий Орлен, що на шляху до першого раунду здолав Сакраменто іншого українця Олексія Леня, зустрінеться з Оклахомою.

Плей-оф стартує 20 квітня. О 20:00 за Києвом Клівленд прийматиме Орландо, а о 22:30 — Міннесота зіграє з Фініксом.

Схід

  • Бостон — Маямі
  • Нью-Йорк — Філадельфія
  • Мілвокі — Індіана
  • Клівленд — Орландо

Захід

  • Оклахома — Нью-Орлеан
  • Денвер — Лейкерс
  • Міннесота — Фінікс
  • Кліпперс — Даллас

Нагадаємо, минулого року виграв чемпіонський титул НБА вперше у своїй історії виграв Денвер з Ніколою Йокичем у складі.

Раніше ми писали, що Кавай Леонард став останнім 12-м гравцем, який увійшов до складу збірної США на Олімпіаду-2024.

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