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Сакраменто з Ленем завершив сезон у НБА

Сьогодні 10:25 100 0
Сакраменто з Ленем завершив сезон у НБА
Фото - Getty Images
#Олексій Лень

Джерело - Чемпіон.

У ніч з на 20 квітня відбулися два матчі в межах плей-ін Національної баскетбольної асоціації (НБА). 

Сакраменто з Олексієм Ленем завершив сезон, програвши Новому Орлеану у фінальному матчі плей-ін. Лень у виїзному поєдинку відіграв чотири хвилини, не набрав жодного очка, але виконав одне перехоплення.

НБА — плей-ін
20 квітня

Маямі - Чикаго 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)

Новий Орлеан - Сакраменто 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)

У регулярному чемпіонаті Олексій Лень зіграв у 48 матчах сезону-2023/24. У середньому центровий проводив на майданчику 9.3 хвилини, приносив 2.5 очка та робив 2.7 підбирання.

Раніше у плей-оф вийшла Філадельфія, яка у першому раунді зіграє проти Нью-Йорка. 

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