Денвер - чемпіон НБА

Джерело - Чемпіон.
У п'ятому матчі фінальної серії плей-оф НБА Денвер переміг Маямі та став чемпіоном НБА.
Поєдинок завершився з рахунком 94:89. Найрезультативнішим гравцем став центровий Наггетс Нікола Йокич, який набрав 28 очок і зробив 16 підбирань. Він же названий MVP фінальної серії.
Вперше у своїй історії команда з Колорадо виграла чемпіонський титул. Водночас для Маямі це другий програний фінал за останні чотири сезони.
НБА - Плей-оф
Фінал
П'ятий матч, 13 червня
Денвер - Маямі 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)
(Рахунок в серії: 4:1)