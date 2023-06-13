Денвер - чемпіон НБА

Вперше в своїй історії команда з Колорадо виграла чемпіонський титул.

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому матчі фінальної серії плей-оф НБА Денвер переміг Маямі та став чемпіоном НБА.

Поєдинок завершився з рахунком 94:89. Найрезультативнішим гравцем став центровий Наггетс Нікола Йокич, який набрав 28 очок і зробив 16 підбирань. Він же названий MVP фінальної серії.

Вперше у своїй історії команда з Колорадо виграла чемпіонський титул. Водночас для Маямі це другий програний фінал за останні чотири сезони.

НБА - Плей-оф

Фінал

П'ятий матч, 13 червня

Денвер - Маямі 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)

(Рахунок в серії: 4:1)