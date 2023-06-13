Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Вчора 21:00 1560
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:23 21689
Денвер - чемпіон НБА
Сьогодні 08:09 235
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Вчора 22:07 1337
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Вчора 20:43 4313
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Вчора 20:01 13044
Луческу відхилив пропозицію ЦСКА
Вчора 16:40 543
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Вчора 13:59 1090
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Вчора 12:40 446
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Вчора 11:45 926 1
Прямі трансляції

Денвер - чемпіон НБА

Вперше в своїй історії команда з Колорадо виграла чемпіонський титул.
Сьогодні 08:09 235 0
Денвер - чемпіон НБА
Фото - gettyimages
#Денвер, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому матчі фінальної серії плей-оф НБА Денвер переміг Маямі та став чемпіоном НБА.

Поєдинок завершився з рахунком 94:89. Найрезультативнішим гравцем став центровий Наггетс Нікола Йокич, який набрав 28 очок і зробив 16 підбирань. Він же названий MVP фінальної серії.

Вперше у своїй історії команда з Колорадо виграла чемпіонський титул.  Водночас для Маямі це другий програний фінал за останні чотири сезони.

НБА - Плей-оф
Фінал
П'ятий матч, 13 червня

Денвер - Маямі 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)
(Рахунок в серії: 4:1)

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО 4313
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21689
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів 13044
Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії 3825
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 8541
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу 57068
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21076 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22080
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9606 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150297 7
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5294
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57186