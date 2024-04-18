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Кавай Леонард став останнім 12-м гравцем, який увійшов до складу збірної США на Олімпіаду-2024

Сьогодні 11:03 246 0
Кавай Леонард став останнім 12-м гравцем, який увійшов до складу збірної США на Олімпіаду-2024
#Едвардс, #Кавай, #Леброн Джеймс, #Стефен Каррі, #Ентоні Девіс, #Джоел Ембіід, #Збірна США з баскетболу, #Джейсон Тейтум, #Девін Букер, #Кевін Дюрент

Джерело - Чемпіон.

Збірна США з баскетболу оголосила весь склад на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі (Франція). Останнє місце у заявці забрав форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард.

Про це повідомляє USA Basketball.

Склад олімпійської команди США

  • Леброн Джеймс
  • Стефен Каррі
  • Кевін Дюрент
  • Джоел Ембіід
  • Ентоні Девіс
  • Девін Букер
  • Ентоні Едвардс
  • Джейсон Тейтум
  • Дрю Холідей
  • Бем Адебайо
  • Тайріз Халібертон
  • Кавай Леонард

Зазначимо, що лідер Голден Стейт Каррі вперше виступить на Іграх. Каліфорнійський клуб також буде представлено головним тренером Стівом Керром. У збірній відбудеться їхнє возз'єднання з колишнім форвардом Уорріорз Дюрентом.

Джеймс візьме участь у четвертих для себе ОІ. У його колекції вже є бронзова нагорода Олімпіади-2004 та золоті медалі 2008 та 2012 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генменеджер американців Грант Хілл залишить одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.

Нещодавно Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу

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