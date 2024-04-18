Даллас претендує на підписання Томпсона

Джерело - The Athletic.

Даллас може стати претендентом на підписання атакувального захисника Голден Стейт Клея Томпсона.

Про це повідомляє The Athletic.

Акціонери Ворріорз вважали, що зможуть зберегти тріо Каррі-Грін-Томпсон, однак існують ринкові сили поза їх контролем.

Окрім Орландо, яке має стелю зарплат 60 млн доларів, до кандидатів на підписання Томпсона додають ще Даллас.

Нагадаємо, що Сакраменто Олексія Леня вибив "воїнів" на шляху до плей-оф НБА (118:94).

Томпсон був обраний 11 піком у 1 раунді на драфті 2011 року в Голден Стейт. У сезоні-2023/2024 Клей в середньому набирав 17,9 очок, 3,3 підбирання та 2,3 асиста.

Напередодні збірна США з баскетболу офіційно оголосила склад на Олімпіаду-2024.