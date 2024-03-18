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Агафонов потролив Конєва тарілкою українського борщу

Центровий влаштував справжній перфоманс
Сьогодні 09:33 166 0
Агафонов потролив Конєва тарілкою українського борщу
#Андрій Агафонов, #БК Дніпро, #БК Черкаські Мавпи, #Володимир Конєв

Джерело - You-tube ФБУ.

Український центровий Черкаських Мавп Андрій Агафонов прийшов на пресконференцію після матчу з Дніпром із тарілкою борщу.

Під час гри форвард Дніпра Володимир Конєв після вдалого кидка показав жест "cookin". Гравець черкаського клубу вирішив українською стравою потролити представника суперників у відповідь.

"Бачу, Володя Конєв готував мені борщ. Дякую. Бачили, він же показував під час гри. Він мені готував щось під час матчу, я йому говорю: "То що, ми сьогодні працюємо?". Там уже пішла заруба. Так, борщ приготував Володя топовий, люблю", - прокоментував Агафонов свою витівку.

Нагадаємо, БК Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію, вікторію відсвяткували Мавпи (77:70). Агафонов допоміг черкасцям перемогти: набрав 20 очок та зібрав 14 підбирань.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв Дніпру в фіналі Кубку України.

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