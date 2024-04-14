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07.04.2024 07:40 1063

Франківськ-ПНУ став чемпіоном жіночої Вищої ліги

У фіналі команда з Івано-Франківська перемогла Рівне-ОСДЮСШОР
Сьогодні 22:35 118 0
Франківськ-ПНУ став чемпіоном жіночої Вищої ліги
#Франківськ-ПНУ

Джерело - Чемпіон.

Франківськ-ПНУ здобув перемогу в фінальному матчі жіночої Вищої ліги, з рахунком 73:63 здолавши Рівне-ОСДЮСШОР.

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Анастасія Шепелюк, яка набрала 32 очка, а найефективнішою Ольга Боровець, якій не вистачило 2 підбирань до трипл-даблу — 12 очок, 10 передач та 8 підбирань (РЕ 20). У БК Рівне варто відзначити 29 очок Олександри Тинщук, а також 16 + 12 від Євгенії Безкоровайної.

Команди-фіналістки пройшли регулярний чемпіонат з показником 14 перемога 2 поразки, здобули перемоги в півфінальних матчах, а в фіналі сильнішою виявилась команда з Івано-Франківська.

Жіноча Вища ліга з баскетболу
Фінал, 14 квітня

Франківськ-ПНУ — Рівне-ОСДЮСШОР 73:63 (16:15, 29:17, 10:13, 18:18)

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером міжнародного складу БК Прометей цікавиться ізраїльський клуб

Раніше ми повідомляли, що український склад Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

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