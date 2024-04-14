Франківськ-ПНУ став чемпіоном жіночої Вищої ліги

Джерело - Чемпіон.
Франківськ-ПНУ здобув перемогу в фінальному матчі жіночої Вищої ліги, з рахунком 73:63 здолавши Рівне-ОСДЮСШОР.
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Анастасія Шепелюк, яка набрала 32 очка, а найефективнішою Ольга Боровець, якій не вистачило 2 підбирань до трипл-даблу — 12 очок, 10 передач та 8 підбирань (РЕ 20). У БК Рівне варто відзначити 29 очок Олександри Тинщук, а також 16 + 12 від Євгенії Безкоровайної.
Команди-фіналістки пройшли регулярний чемпіонат з показником 14 перемога 2 поразки, здобули перемоги в півфінальних матчах, а в фіналі сильнішою виявилась команда з Івано-Франківська.
Франківськ-ПНУ — Рівне-ОСДЮСШОР 73:63 (16:15, 29:17, 10:13, 18:18)
Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером міжнародного складу БК Прометей цікавиться ізраїльський клуб.
Раніше ми повідомляли, що український склад Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.