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Прометей — ВЕФ: відбудеться перша гра півфінальної серії Латвійсько-естонської ліги

Сьогодні 07:44 185 0
Прометей — ВЕФ: відбудеться перша гра півфінальної серії Латвійсько-естонської ліги
Фото:БК Прометей
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Український БК Прометей зіграє з найкращою латвійською командою ВЕФ у першому півфінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) у середу, 10 квітня.

Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Хто виграє, той отримає стратегічну перевагу в півфінальній серії протистояння, яка буде тривати до двох перемог. 

В іншому матчі 1/2 фіналу найкращий естонський клуб і переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг здолати латвійський Вентспілс і повів у серії. 

Латвійська-естонська баскетбольна ліга
Плей-оф, 1/2 фіналу, Перший матч
Огре (Латвія), 10 квітня

Прометей (Україна) – ВЕФ (Рига, Латвія)

Зазначимо, що українська команда завершила регулярний чемпіонат на другій сходинці. 

Нещодавно слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

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