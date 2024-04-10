Джерело - Чемпіон.
Український БК Прометей зіграє з найкращою латвійською командою ВЕФ у першому півфінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) у середу, 10 квітня.
Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.
Хто виграє, той отримає стратегічну перевагу в півфінальній серії протистояння, яка буде тривати до двох перемог.
В іншому матчі 1/2 фіналу найкращий естонський клуб і переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг здолати латвійський Вентспілс і повів у серії.
Прометей (Україна) – ВЕФ (Рига, Латвія)
Зазначимо, що українська команда завершила регулярний чемпіонат на другій сходинці.
Нещодавно слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.
Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.