Київ-Баскет - Франківськ: огляд фіналу жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Франківськ-Прикарпаття вдруге поспіль завоював золоті нагороди, здолавши Київ-Баскет у фіналі жіночої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24, що пройшов у київському Палаці спорту "Венето".

Гра завершилася з рахунком 73:40 на користь баскетболісток з Івано-Франківська.

Минулорічні переможниці та головні фаворитки поточного чемпіонату - франківські дівчата - заволоділи ініціативою у першій чверті, яку завершили з двозначною перевагою. А на велику переву пішли з гандикапом над киянками - +15.

Третю чверть підопічні Юрія Процюка розпочали з ривка 12:0, чим "зняли" всі питання щодо переможця фіналу. Завершальна частина зустрічі після цього стала формальністю. У першому та третьому відтинку гри столичні спортсменки не змогли набрати й 10 очок.

Варто зазначити, що через травми, отримані у півфіналі, київська команда не дорахувалася перед матчем за перше місце Анни Ольховик і Ксенії Афанасьєвої, а Віта Горобець грала з пошкодженням.

Найрезультативнішою у складі чемпіонок була Оксана Моллова (23 очки + 10 підбирань + 5 передач) - вона стала MVP сезону. Кристина Філевич зробила потужний дабл-дабл: 18 очок і 17 підбирань. Ольга Алексейчик відзначилася 9 очками, 8 підбираннями та 8 передачами, їй трішки не вистачило до трипл-даблу.

Найкращою у киянок стала Анжеліка Ляшко - 16 очок + 7 підбирань.

Огляд

Фінал чотирьох жіночої Суперліги з баскетболу

Матч за 1 місце

Київ, ПС "Венето", 31 березня

Київ-Баскет - Франківськ-Прикарпаття 40:73 (9:18, 11:17, 5:22, 15:14)

Київ-Баскет: Ляшко 16 + 7 підбирань, Телешик 4 + 7 підбирань, Сугак 5 + 8 підбирань, Березова 4, Горобець 4 + 5 підбирань - старт; Тонконожко 5, Семенчук 2, Абрамова 0, Швець 0, Скубій 0

Франківськ-Прикарпаття: Кононученко 7, Лапхан 0, Філевич 18 + 17 підбирань + 6 передач, Моллова 23 + 10 підбирань + 5 передач, Алексейчик 9 + 8 підбирань + 8 передач - старт; Шепелюк 8, Панчук 8, Шахватова 0, Радловська 0, Костів 0, Космач 0, Даліла Мурзова 0

Київ-Баскет втретє в своїй історії здобуває срібні нагороди (2019, 2021 і 2024 роки), відсвяткувавши єдину перемогу в 2018 році.

Напередодні киянки виграли в першому матчі 1/2 фіналу, здолавши ІнтерХім - 72:65, дівчата з Івано-Франківська обіграли Рівне-ОШВСМ (83:53) у другому півфіналі.

Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги, перемігши одеський колектив.

Усі чемпіони України серед жінок

9 - Козачка-ЗАлК Запоріжжя (1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009)

8 - Динамо Київ (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2012, 2013, 2019)

5 - Тім-СКУФ Київ (1999, 2000, 2008, 2010, 2017)

2 - Франківськ (2023, 2024)

1 - Дніпро (2007)

1 - Єлисавет-Баскет Кропивницький (2014)

1 - Інтерхім Одеса (2016)

1 - Київ-Баскет (2018)

1 - БК Прометей Кам'янське (2021)