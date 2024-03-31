Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги

Найкращою гравчинею матчу стала Кіба.

Джерело - Чемпіон.

Рівне-ОШВСМ завоювало бронзові нагороди у матчі проти одеського ІнтерХіма в Фіналі чотирьох жіночої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24, що пройшов у київському Палаці спорту "Венето".

Гра завершилася з рахунком 71:64 на користь рівнянок.

Відбувся близький матч, але команда з Рівного вела у рахунку протягом більшої частини ігрового часу.

Найкращою гравчинею зустрічі за 3-тю сходинку було визнано Владиславу Кібу з Рівного, яка набрала 21 очко та зробила 5 підбирань із коефіцієнтом ефективності 20. В Інтерхіма 16 очок і 12 підбирань до власного активу записала Діана Бондарюк, яка оформила єдиний у грі дабл-дабл.

Фінал чотирьох жіночої Суперліги з баскетболу

Матч за 3-тє місце

Київ, ПС "Венето", 31 березня

ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. - Рівне-ОШВСМ 64:71 (14:21, 16:15, 20:12, 14:23)

Інтерхім: Бондарюк 16 + 12 підбирань - 4 втрати, Мусієнко 13 + 9 підбирань, Самбурська 11 + 6 передач + 4 перехоплення, Колібабчук 4 + 6 підбирань, Самур 4 + 3 передачі - 4 втрати - старт, Панькіна 12 + 3 підбирання + 2 передачі, Ткаченко 2, Бакал 2

Рівне: Кіба 21 + 5 підбирань, Кучерьонок 16 + 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Шматова 16 + 7 підбирань + 4 передачі - 5 втрат, Спиридонова 6 + 7 підбирань + 4 передачі, Безкоровайна 4 - старт, Павлюк 3 + 5 підбирань, Степанюк 3, Григорук 2 + 7 підбирань, Тинщук 0, Корнійчук 0, Процікевич 0

У фіналі зустрінуться Франківськ-Прикарпаття і Київ-Баскета. Гра розпочнеться 31 березня о 15:00 за київським часом.

Напередодні киянки здобули перемогу в першому матчі 1/2 фіналу, здолавши одеський колектив - 72:65, дівчата з Івано-Франківська обіграли рівнянок 83:53 у другому півфіналі.

Раніше ми повідомляли, що БК Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу чоловічої Суперліги, де зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які напередодні здолали Запоріжжя.