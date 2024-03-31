Головне
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 01:49 55377 10
Франківськ вдруге поспіль виграв золото жіночої Суперліги
Сьогодні 16:33 79
Минай розписав нічию з Олександрією у 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 1082
Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги
Сьогодні 14:36 319
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Сьогодні 11:48 238
Богачук – Мендоса: огляд бою
Сьогодні 11:19 530
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Сьогодні 11:17 353
Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю
Сьогодні 08:02 20471
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
Сьогодні 02:13 13483 1
Богачук – Мендоса: Як це було
Сьогодні 01:49 8110
Прямі трансляції

Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги

Найкращою гравчинею матчу стала Кіба.
Сьогодні 14:36 319 0
Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги
Фото - ФБУ
#Інтерхім-СДЮСШОР, #Рівне-ОШВСМ

Джерело - Чемпіон.

Рівне-ОШВСМ завоювало бронзові нагороди у матчі проти одеського ІнтерХіма в Фіналі чотирьох жіночої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24, що пройшов у київському Палаці спорту "Венето".

Гра завершилася з рахунком 71:64 на користь рівнянок.

Відбувся близький матч, але команда з Рівного вела у рахунку протягом більшої частини ігрового часу.

Найкращою гравчинею зустрічі за 3-тю сходинку було визнано Владиславу Кібу з Рівного, яка набрала 21 очко та зробила 5 підбирань із коефіцієнтом ефективності 20. В Інтерхіма 16 очок і 12 підбирань до власного активу записала Діана Бондарюк, яка оформила єдиний у грі дабл-дабл.

Фінал чотирьох жіночої Суперліги з баскетболу

Матч за 3-тє місце

Київ, ПС "Венето", 31 березня

ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. - Рівне-ОШВСМ 64:71 (14:21, 16:15, 20:12, 14:23)

Інтерхім: Бондарюк 16 + 12 підбирань - 4 втрати, Мусієнко 13 + 9 підбирань, Самбурська 11 + 6 передач + 4 перехоплення, Колібабчук 4 + 6 підбирань, Самур 4 + 3 передачі - 4 втрати - старт, Панькіна 12 + 3 підбирання + 2 передачі, Ткаченко 2, Бакал 2

Рівне: Кіба 21 + 5 підбирань, Кучерьонок 16 + 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Шматова 16 + 7 підбирань + 4 передачі - 5 втрат, Спиридонова 6 + 7 підбирань + 4 передачі, Безкоровайна 4 - старт, Павлюк 3 + 5 підбирань, Степанюк 3, Григорук 2 + 7 підбирань, Тинщук 0, Корнійчук 0, Процікевич 0

У фіналі зустрінуться Франківськ-Прикарпаття і Київ-Баскета. Гра розпочнеться 31 березня о 15:00 за київським часом.

Напередодні киянки здобули перемогу в першому матчі 1/2 фіналу, здолавши одеський колектив - 72:65, дівчата з Івано-Франківська обіграли рівнянок 83:53 у другому півфіналі.

Раніше ми повідомляли, що БК Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу чоловічої Суперліги, де зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які напередодні здолали Запоріжжя.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції 5889 1
Богачук – Мендоса: Як це було Богачук – Мендоса: Як це було 8110
Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю 20471
Челсі з Мудриком не зміг перемогти Бернлі, Забарний допоміг Борнмуту переграти Евертон: результати матчів 30 туру АПЛ Челсі з Мудриком не зміг перемогти Бернлі, Забарний допоміг Борнмуту переграти Евертон: результати матчів 30 туру АПЛ 5418
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC 55377 10
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу 13483 1
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45920
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10893 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16440 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36386 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37989
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11602