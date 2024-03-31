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Франківськ вдруге поспіль виграв золото жіночої Суперліги

Молова - головна фаворитка на звання MVP фіналу
Сьогодні 16:33 80 0
Франківськ вдруге поспіль виграв золото жіночої Суперліги
Фото - скриншот трансляції ФБУ
#Київ-Баскет, #Франківськ-Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

Франківськ-Прикарпаття вдруге поспіль завоював золоті нагороди, здолавши Київ-Баскет у фіналі жіночої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24, що пройшов у київському Палаці спорту "Венето".

Гра завершилася з рахунком 73:40 на користь баскетболісток із Івано-Франківська.

Минулорічні переможниці та головні фаворитки на виграш поточного чемпіонату - франківські дівчата - заволоділи ініціативою у першій чверті, яку завиршили з двозначною перевагою. А на велику переву пішли з гандикапом над киянками - +15.

Третю чверть підопічні Юрія Процюка розпочали з ривка 12:0, чим "зняли" всі питання щодо переможців фіналу. Завершальна частина зустрічі після цього стала формальністю. Зазначимо, у першому та третьому відтинку гри столичні спортсменки не змогла набрати й 10 очок.

Найрезультативнішою у складі чемпіонок була Оксана Молова (23 очки+10 підбирань+5 передач) - головна фаворитка на звання MVP фіналу. Найкращою у киянок стала Анжеліка Ляшко - 16 очок+7 підбирань.

Фінал чотирьох жіночої Суперліги з баскетболу

Матч за 1 місце

Київ, ПС "Венето", 31 березня

Київ-Баскет - Франківськ-Прикарпаття 40:73 (9:18, 11:17, 5:22, 15:14)

Напередодні киянки здобули перемогу в першому матчі 1/2 фіналу, здолавши одеський колектив - 72:65, дівчата з Івано-Франківська обіграли рівнянок 83:53 у другому півфіналі.

Нагадаємо, 31 березня відбудеться матч чвертьфіналу чоловічої Суперліги сезону-2023/24: Старий Луцьк - Рівне. Початок гри - 18:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що БК Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу чоловічого чемпіонату, де зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які напередодні здолали Запоріжжя.

Усі чемпіони України серед жінок

9 - Козачка-ЗАлК Запоріжжя (1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009)

8 - Динамо Київ (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2012, 2013, 2019)

5 - Тім-СКУФ Київ (1999, 2000, 2008, 2010, 2017)

2 - Франківськ (2023, 2024)

1 - Дніпро (2007)

1 - Єлисавет-Баскет Кропивницький (2014)

1 - Інтерхім Одеса (2016)

1 - Київ-Баскет (2018)

1 - БК Прометей Кам'янське (2021)

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