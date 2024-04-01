Зірка НБА з Європи видала потужний перфоманс у грі за клуб

Джерело - YouTube НБА.

Словенський баскетболіст Лука Дончич потужно провів гру регулярного чемпіонату Національної баскетбольної ліги сезону-2023/24.

Гравцю підкорився дабл-дабл: 47 очок і 12 підбирань. А його Даллас переміг Х'юстон (125:107).

У складі Меверікс Лука також віддав 7 передач і зробив 2 перехоплення.

За 35 хвилин зірковий універсал реалізував 18 із 30 кидків з гри, у тому числі 9 із 16 з-за дуги.

Огляд

Даллас завершив серію з 11 перемог Х'юстона, у самих "Мевз" уже 7 вікторій поспіль.

Раніше ми інформували, що Дончич установив рекорд НБА за кількітю трипл-даблів.

Минулої ночі український центровий Олексій Лень допоміг Сакраменто перемогти Юту.