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Фінал чотирьох жіночої Суперліги: сьогодні визначаться чемпіонки України

Київ-Баскет і Франківськ-Прикарпаття розіграють чемпіонство
Сьогодні 12:44 76 0
Фінал чотирьох жіночої Суперліги: сьогодні визначаться чемпіонки України

Джерело - ФБУ.

Відбудуться вирішальні матчі Фіналу чотирьох жіночої Суперліги у столичному Палаці спорту "Венето".

Про це інформує ФБУ.

У фіналі зустрінуться Франківськ-Прикарпаття та Київ-Баскета (початок гри - 15:00), а ІнтерХім та Рівне розіграють бронзові нагороди (матч розпочався о 12:00).

Напередодні Київ-Баскет здобув перемогу в першому півфіналі сезону жіночої Суперліги, здолавши одеський Інтерхім - 72:65, Франківськ - Прикарпаття обіграв Рівне 83:53 у другому півфіналі.

Раніше ми повідомляли, що Дніпро розгромив Галичину та вийшов у півфінал чоловічої Суперліги, де він зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які здолали Запоріжжя.

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