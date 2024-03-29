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Стало відомо, коли відбудеться перший матч Прометея у плей-оф ЛЕБЛ

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Стало відомо, коли відбудеться перший матч Прометея у плей-оф ЛЕБЛ
Фото - БК Прометей
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) сезону-2023/24 український Прометей зустрінеться з латвійським БК Огре, матч відбудеться у суботу, 30 березня, о 17:00 за київським часом.

В чемпіонаті клуби обмінялися перемогами - 1:1 в очних матчах.

У складі суперника слобожанців у сезоні-2023/24 виступав 19-річний киянин Володимир Полуяхтов.

Чвертьфінали пройдуть у форматі серії до двох перемог.

Українська команда завершила регулярний чемпіонат із 26 перемогами та чотирма поразками у 30 матчах. Перше місце у таблиці посів Калев, у плей-оф вийшли 8 найкращих клубів.

Нагадаємо, слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

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