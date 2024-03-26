Бостон Михайлюка гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА

Джерело - Чемпіон.
Бостон українського захисника Святослава Михайлюка гарантував собі 1-ше місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА сезону-2023/2024 за 11 матчів до завершення регулярного чемпіонату.
У Селтікс 57 перемог і 14 поразок. На другому місці йде Мілвокі з результатом 46-25.
Top seed in the East ☘️ pic.twitter.com/T6eXNbLpVM— Boston Celtics (@celtics) March 25, 2024
Головний фаворит на перемогу в НБА Бостон очолив таблицю Сходу вже втретє після 1988 року (також були першими у 2008 та 2017 роках). У період із 1980 по 1988 роки "кельти" вісім разів у дев’яти сезонах ставали першими у конференції.
Минулої ночі Селтікс із Михайлюком у складі поступилися Атланті, а Сакраменто з іншим українцем Олексієм Ленем - здолав Філадельфію.
Раніше ми повідомляли, що Панатінаїкос може підписати Святослава.