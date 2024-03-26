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Бостон Михайлюка гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА

За 11 ігор до кінця регулярного сезону
Сьогодні 08:41 185 0
Бостон Михайлюка гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Бостон українського захисника Святослава Михайлюка гарантував собі 1-ше місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА сезону-2023/2024 за 11 матчів до завершення регулярного чемпіонату.

У Селтікс 57 перемог і 14 поразок. На другому місці йде Мілвокі з результатом 46-25.

Головний фаворит на перемогу в НБА Бостон очолив таблицю Сходу вже втретє після 1988 року (також були першими у 2008 та 2017 роках). У період із 1980 по 1988 роки "кельти" вісім разів у дев’яти сезонах ставали першими у конференції.

Минулої ночі Селтікс із Михайлюком у складі поступилися Атланті, а Сакраменто з іншим українцем Олексієм Ленем - здолав Філадельфію.

Раніше ми повідомляли, що Панатінаїкос може підписати Святослава.

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