Панатінаїкос розглядає варіант з підписанням українського баскетболіста клубу НБА Святослава Михайлюка (Бостон Селтікс).

Про це повідомляє інсайдер Толіс Коциас.

Грецький клуб, окрім українця, цікавиться Васілієм Міцичем (Шарлотт Горнетс) та Еваном Фурньє (Детрой Пістонс). Підписання кого з вищезазначених гравців може відбутися у випадку втрати атакувального захисника Кендріка Нанна в міжсезоння.

Панатінаїкос хоче продовжити контракт з Нанном, але поки не досяг успіху в переговорах.

Напередодні, Бостон Михайлюка здолав Юту в матчі НБА.