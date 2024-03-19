Джерело - Чемпіон.

Відбулося 8 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка переміг Детройт (119:94). Наш захисник відзначився 6 очками (2/8 триочкових кидки), зробив по 2 підбирання та передачі за 23:37 ігрового часу. Свят оновив рекорд сезону за зіграними хвилинами.

Український центровий Олексій Лень допоміг Сакраменто здолати Мемфіс у овертаймі - 121:111 ОТ. У його активі 6 очок (2/2 двоочкових, 2/2 штрафні кидки), три підбирання в захисті й 1 передача за 13:12 на майданчику.

Регулярний чемпіонат НБА

19 березня

Індіана - Клівленд 103-108 (34:25, 20:29, 29:36, 20:18)

Бостон - Детройт 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)

Філадельфія - Маямі 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)

Чикаго - Портленд 110:107 (29:27, 25:22, 35:26, 21:32)

Юта - Міннесота 104:114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)

Голден Стейт - Нью-Йорк 112:119 (22:30, 34:32, 32:37, 24:20)

Сакраменто - Мемфіс 121:11 ОТ (28:32, 29:15, 27:29, 21:29, 16:6)

Лейкерс - Атланта 136:105 (38:28, 35:31, 38:27, 25:19)