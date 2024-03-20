Агафонов вдруге в сезоні став MVP ігрового тижня Суперліги

За підсумками матчів 15-19 березня регулярного чемпіонату Суперліги визначено чергову символічну збірну.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Символічна збірна:

Маркіз Джексон (Старий Луцьк) - 16.3 очка, 7.3 підбирання, 5.7 передачі, 3.3 перехоплення (РЕ 21.0)

Елайджа Джойнер (Рівне) - 19.0 очка, 5.7 передачі, 4.3 підбирання, 2.3 перехоплення (РЕ 23.7)

Володимир Конєв (Дніпро) - 17.3 очка, 7.7 підбирання, 1.7 передачі (РЕ 21.0)

Степан Лесик (Прикарпаття-Говерла) - 15.3 очка, 6.7 підбирання, 1.0 блок-шота (РЕ 16.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) - 19.0 очка, 11.5 підбирання, 3.5 передачі (РЕ 22.5)

MVP визнано центрового Черкаських Мавп Андрія Агафонова. Досвідчений центровий у середньому в трьох матчах київського баблу мав солідний дабл-дабл та допоміг своїй команді виграти всі три зустрічі, які мали ключове значення в контексті турнірної боротьби наприкінці регулярного чемпіонату. Зокрема бігмен черкасців допоміг Мавпам перемогти лідера сезону Дніпро, а також здолати Запоріжжя та Кривбас.

Агафонов вчетверте в сезоні увійшов до символічної п’ятірки та вдруге отримав нагороду MVP тижня.

Нагороди MVP тижня: Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) — 2, Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) — 2, Володимир Конєв (Будівельник/Дніпро) — 1, Брентлі Байнум (Київ-Баскет) — 1, Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) — 1, Максим Сандул (Будівельник) — 1, Елайджа Джойнер (Рівне) — 1, Олександр Кольченко — 1 (Старий Луцьк).

Плей-оф чемпіонату України продовжиться без БІПА та Кривбасу, які завершили свої виступи в сезоні.

Раніше Черкаські Мавпи здолали Кривбас, а Старий Луцьк у близькому матчі переміг Запоріжжя в Суперлізі, а Дніпро з труднощами переміг Київ-Баскет.