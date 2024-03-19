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Дніпро з труднощами переміг Київ-Баскет у матчі Суперліги

Команда з Дніпра підтвердила статус лідера у непростому поєдинку проти киян
Сьогодні 19:08 91 0
Дніпро з труднощами переміг Київ-Баскет у матчі Суперліги
#БК Дніпро, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет поступився БК Дніпро в останній грі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу.

Зазначимо, обидві команди за підсумками першості увійшли до топ-3 ліги.

У складі переможців 20 очок набрав Олександр Тарасенко. Одного підбирання до дабл-дабла не вистачило Володимиру Конєву (11 очок + 9 підбирань). Найрезультативнішим гравцем Київ-Баскета став Павло Буренко - 25 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
Київ, ПС Венето
19 березня

Київ-Баскет - Дніпро 72:75 (23:21, 17:15, 12:20, 20:19)

Київ-Баскет: Буренко 25 + 5 передач, Байнум 16 - 3 втрати, Кошеватський 7 + 5 підбирань, Заплотинський 4 + 8 підбирань, Зайцев 2 - старт; Скіра 6 + 6 підбирань, Когут 5, Юрченко 3, Кісільчук 2, Стародуб 2. 

Дніпро: Тимофеєнко 12 + 6 підбирань, Конєв 11 + 9 підбирань + 4 передачi - 3 втрати, Сипало 7, Закурдаєв 4 + 3 передачi, Горобченко 2 + 3 передачi - старт; Тарасенко 20, Дубоненко 13, Колдомасов 4 + 5 передач, Сорочан 2, Вільховецький 0. 

Раніше Черкаські Мавпи здолали Кривбас, а Старий Луцьк у близькому матчі переміг Запоріжжя в Суперлізі.

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