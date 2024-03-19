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Старий Луцьк у близькому матчі переміг Запоріжжя в Суперлізі

Найкращим у складі волинян був Джексон
Сьогодні 13:29 84 0
Старий Луцьк у близькому матчі переміг Запоріжжя в Суперлізі
Фото - ФБУ
#БК Запоріжжя, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Відбувся центральний матч ігрового дня чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24 між Запоріжжям і Старим Луцьком у столичному ПС "Венето".

Волиняни закрили для себе бабл перемогою у близькій грі з рахунком 74:70.

Найкращим гравцем у переможців був легіонер Маркіз Джексон - 24 очка, 9 підбирань, 8 передач та 4 перехоплення (РЕ 34). У Запоріжжя найкращий скорер - Максим Нікітін (26 очок + 6 підбирань).

Суперліга з баскетболу (регулярний чемпіонат)

Київ, ПС Венето

19 березня

Старий Луцьк - Запоріжжя 74:70 (12:15, 19:23, 30:16, 13:16)

Старий Луцьк: Джексон 24 + 9 підбирань + 8 передач + 3 перехоплення - 4 втрати, Томас 19 + 7 підбирань, Коцько 6 + 4 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Липовцев 3 + 6 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Дюпін 2 - старт, Прозапас 9, Десна 3, Бедлінський 2.

Запоріжжя: Нікітін 26 + 6 підбирань - 4 втрати, Хохоник 11 + 12 передач + 6 підбирань - 5 втрат, Морозов 10 - 4 втрати, Биков 5 - 4 втрати, Кабанов 0 - старт, Буц 13 + 5 підбирань - 3 втрати, Покоєнко 2, велично 2, Дмитренко 1, Джеріхов 0 + 5 підбирань.

Нагадаємо, визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги. Запоріжжя в першому раунді зіграє проти Черкаських Мавп, а Старий Луцьк протистоятиме Рівному.

В інших іграх 19 березня Київ-Баскет протистоятиме лідеру чемпіонату БК Дніпро, а Черкаські Мавпи, які жодного разу не програвали під час столичного баблу, зустрінуться з Кривбасом.

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