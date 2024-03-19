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Черкаські Мавпи здолали Кривбас у матчі Суперліги

Кривбас провів останню гру в сезоні
Сьогодні 17:08 91 0
Черкаські Мавпи здолали Кривбас у матчі Суперліги
#БК Кривбас, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи обіграли Кривбас з рахунком 80:76 в матчі останнього ігрового дня столичного бабла регулярного чемпіонату Суперліги.

У переможців найкращим став Кирило Марченко з 17 очками - він реалізував 4/5 триочкових. Загалом Черкаські Мавпи закинули 14 дальніх при 5 у суперника.

Черкаські Мавпи завершили сезон на п’ятому місці в турнірній таблиці і зіграють в плейоф з Запоріжжям, тоді як для Кривбасу сезон завершено. Команда з Кривого Рогу виграла два матчі з 27, ставши десятою в чемпіонаті.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
Київ, ПС Венето
19 березня

Черкаські Мавпи - Кривбас 80:76 (16:17, 25:19, 27:20, 12:20)

Черкаські Мавпи: Бун 7 + 8 передач, Упир 9, Далкорт 9, Тіщенко 8 + 5 підбирань, Назаренко 12 - старт; Марченко 19, Руслов 9, Новіков 6, Кузнецов 1 + 6 підбирань - 5 втрат.

Кривбас: Рід 23, Бречка 15 + 5 підбирань, Бібіков 7, Бречко 4, Мельник 12 - старт; Кундик 6, Василенко 5, Новіков 2, Гладун 2 + 7 підбирань, Железняк 0

Раніше Старий Луцьк у близькому матчі переміг Запоріжжя в Суперлізі.

Нагадаємо, визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги. Запоріжжя у першому раунді зіграє проти Черкаських Мавп, а Старий Луцьк - із командою з сусідньої області БК Рівне.

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