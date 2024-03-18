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Михайлюк отримав рекордні хвилини у НБА

За відведений час він набрав 9 очків
Сьогодні 08:57 163 0
Михайлюк отримав рекордні хвилини у НБА
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Святослав Михайлюк зіграв рекордні для себе хвилини в сезоні НБА й був корисний для свого Бостона.

Минулої ночі "кельти" з відчутною перевагою перемогли Вашингтон - 130:104.

Українець провів на майданчику рекордні для себе в сезоні 22 хвилини 35 секунд, вийшовши на майданчик із лави запасних.

Уперше з'явився за 5:28 хвилин до кінця стартової чверті. За відведений час українець виконав один точний 3-очковий, а також здійснив по одному асисту і підбиранню. Босон потужно почали гру з розгрому над Візардз - 45:27.

На велику перерву Селтікс пішли з гандикапом у 28 очок - 81:53. Святослав участі у другій 12-хвилинці не взяв, просидівши цей час на лаві запасних.

Ще 5 хвилин ігрового часу Михайлюк отримав у третій чверті, в якій Бостон продовжував утримувати розгромний рахунок над Вашингтоном. 

Останню чверть він провів у повному обсязі: закинув один із двох 3-очкових та зробив ще два підбирання у захисті.

За відведений час у підсумку захисник набрав 9 очок (3/6 триочкові), 5 підбирань і 2 передачі. Показник плюс-мінус склав "+7".

У поточному сезоні Свят уже зіграв у 28 матчах, в середньому набираючи 3,0 очка, 1,1 підбирання та 0,6 передачі за 8:11 на майданчику.

Нагадаємо, повідомлялося, що Панатінаїкос може підписати Михайлюка.

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