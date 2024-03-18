Джерело - Чемпіон.

Відбулося сім матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон зі Святославом Михайлюком у складі святкував перемогу над Вашингтоном. Українець провів на майданчику 23 хвилини, набрав 9 очок, 2 асисти та 5 підбирань.

Регулярний чемпіонат НБА

18 березня

Мілвокі - Фінікс 140:129 (39:36, 43, 24, 27:34, 31:35)

Детройт - Маямі 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)

Даллас - Денвер 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)

Вашингтон - Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)

Орландо - Торонто 111:96 (26:24, 26:23, 35:26, 24:23)

Кліпперс - Атланта 93:110 (29:31, 15:30, 18:27, 31:22)

Сан-Антоніо - Бруклін 122:115 ОТ (25:29, 30:27, 25:27, 30:27, 12:5)