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Прометей розгромив Кейлу в матчі ЛЕБЛ

Найкращим скорером став Одіасе
Сьогодні 21:10 102 0
Прометей розгромив Кейлу в матчі ЛЕБЛ
Фото - БК Прометей
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги-2023/24 (ЛЕБЛ) з баскетболу БК Прометей не зустрів опору від суперника з Естонії - Кейли.

Українці перемогли з розгромним рахунком 113:59.

Найрезультативнішими у складі слобожанців стали Тай Одіасе (22 очки) та Калеб Агада (18 балів).

Латвійсько-Естонська баскетбольна ліга з баскетболу

Рига, Латвія

17 березня

Прометей (Україна) - Кейла (Естонія) 113:59 (31:11, 30:20, 30:13, 22:15)

Протокол:

Прометей продовжує бути 2-м у турнірній таблиці, у нього на три поразки більше, ніж у лідера - БК Калев/Крамно. Кейла йде 12-ю у чемпіонаті з 16 команд.

Нагадаємо, слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

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