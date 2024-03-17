Черкаські Мавпи зіграють з Дніпром, Старий Луцьк - з Кривбасом: розклад матчів Суперліги на 17 березня

Джерело - Чемпіон.

17 березня в українській чоловічій баскетбольній Суперлізі відбудеться 5 поєдинків.

Київ-Баскет зіграє з БК Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла - з БК Рівне, а Черкаські Мавпи будуть протистояти БК Дніпро.

Розклад ігор Суперліги на 17 березня:

13:00. Черкаські Мавпи - Дніпро

14:00. Галичина - БІПА

16:00. Київ-Баскет - БК Запоріжжя

17:00. Прикарпаття-Говерла - Рівне

19:00. Старий Луцьк - Кривбас

Напередодні Говерла перемогла Галичину, а Рівне втретє за сезон перемогло БІПУ.