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Черкаські Мавпи зіграють з Дніпром, Старий Луцьк - з Кривбасом: розклад матчів Суперліги на 17 березня

Сьогодні 09:08 125 0
Черкаські Мавпи зіграють з Дніпром, Старий Луцьк - з Кривбасом: розклад матчів Суперліги на 17 березня
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #БК Кривбас, #БК Черкаські Мавпи, #Старий Луцьк, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

17 березня в українській чоловічій баскетбольній Суперлізі відбудеться 5 поєдинків.

Київ-Баскет зіграє з БК Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла - з БК Рівне, а Черкаські Мавпи будуть протистояти БК Дніпро. 

Розклад ігор Суперліги на 17 березня:

  • 13:00. Черкаські Мавпи - Дніпро
  • 14:00. Галичина - БІПА
  • 16:00. Київ-Баскет - БК Запоріжжя
  • 17:00. Прикарпаття-Говерла - Рівне
  • 19:00. Старий Луцьк - Кривбас

Напередодні Говерла перемогла Галичину, а Рівне втретє за сезон перемогло БІПУ.

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