Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла перемогла БІПУ в матчі івано-франківського бабла Суперліги-2023/24 з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 82:69.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець Говерли Ілля Чугунов, який набрав 19 очок, 5 підбирань та 1 передачу.

Суперліга України з баскетболу - регулярний чемпіонат

Івано-Франківськ, 16 березня

Політехніка-Галичина - Прикарпаття-Говерла 61:70 (20:23, 11:16, 23:11, 7:20)

Зазначимо, що БІПА втратила теоретичні шанси зіграти цього сезону в плей-оф, тоді як Прикарпаття-Говерла закріпилась на п'ятій сходинці, маючи перевагу над Черкаськими Мавпами у дві перемоги.

Напередодні Говерла перемогла Галичину, а Рівне втретє за сезон перемогло БІПУ.