Джерело - Чемпіон.
Прикарпаття-Говерла перемогла БІПУ в матчі івано-франківського бабла Суперліги-2023/24 з баскетболу.
Зустріч завершилася з рахунком 82:69.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець Говерли Ілля Чугунов, який набрав 19 очок, 5 підбирань та 1 передачу.
Суперліга України з баскетболу - регулярний чемпіонат
Івано-Франківськ, 16 березня
Політехніка-Галичина - Прикарпаття-Говерла 61:70 (20:23, 11:16, 23:11, 7:20)
Зазначимо, що БІПА втратила теоретичні шанси зіграти цього сезону в плей-оф, тоді як Прикарпаття-Говерла закріпилась на п'ятій сходинці, маючи перевагу над Черкаськими Мавпами у дві перемоги.
Напередодні Говерла перемогла Галичину, а Рівне втретє за сезон перемогло БІПУ.