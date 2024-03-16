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Прикарпаття-Говерла втретє за сезон перемогла БІПУ в матчу Суперліги

Сьогодні 20:45 53 0
Прикарпаття-Говерла втретє за сезон перемогла БІПУ в матчу Суперліги
#Суперліга, #Політехніка-Галичина, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла перемогла БІПУ в матчі івано-франківського бабла Суперліги-2023/24 з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 82:69.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець Говерли Ілля Чугунов, який набрав 19 очок, 5 підбирань та 1 передачу.

Суперліга України з баскетболу - регулярний чемпіонат

Івано-Франківськ, 16 березня

Політехніка-Галичина - Прикарпаття-Говерла 61:70 (20:23, 11:16, 23:11, 7:20)

Зазначимо, що БІПА втратила теоретичні шанси зіграти цього сезону в плей-оф, тоді як Прикарпаття-Говерла закріпилась на п'ятій сходинці, маючи перевагу над Черкаськими Мавпами у дві перемоги.

Напередодні Говерла перемогла Галичину, а Рівне втретє за сезон перемогло БІПУ.

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