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Рівне втретє за сезон перемогло БІПУ в матчі Суперліги

Відбувся стартовий матч баблу в Івано-Франківську
Сьогодні 18:13 83 0
Рівне втретє за сезон перемогло БІПУ в матчі Суперліги
Фото - ФБУ

Джерело - Чемпіон.

БК Рівне здолало БІПУ в стартовому матчі баблу Суперліги в Івано-Франківську. Це третя пермога для рівнян над одеситами у сезоні.

Підсумковий рахунок гри - 78:69.

Найкращим гравцем матчу став Ілайджа Джойнер із Рівного, який встановив новий особистий рекорд результативності у Суперлізі - 27 очок. Також легіонер додав по 6 підбирань і передач.

Суперліга України з баскетболу

Івано-Франківськ, 15 березня

Рівне - БІПА - 78:69 (22:18, 25:21, 19:20, 12:10)

Рівне: Джойнер 27 + 6 підбирань + 6 передач + 4 перехоплень, Водолазський 15, Мочалов 13 + 8 підбирань, Сміт 7 + 8 підбирань, Соловйов 6 + 3 передачі - старт, Шепеленко 6, Тимощук 4 + 8 підбирань + 4 передачі.

БІПА: Льюіс 16 + 6 підбирань, Вітлі 13 + 5 передач - 8 втрат, Рябчук 10 + 4 перехоплення, Ткаченко 8 + 7 підбирань, М.Рудик 0 - старт, Шашков 18 + 6 підбирань + 4 передачі, Соловей 4.

Зазначимо, для рівненської команди це 17-та перемога, колектив продовжує бути 2-м у турнірній таблиці. Одеський клуб програв 18-й матч у сезоні та залишається передостаннім у чемпіонаті.

У іншому матчі ігрового дня зустрінуться Політехніка-Галичина і Прикарпаття-Говерла. Початок гри - 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Бостон Святослава Михайлюка став першою командою НБА, що гарантувала собі участь в плей-оф НБА сезону-2023/24.

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