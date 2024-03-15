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Говерла перемогла Галичину в матчі Суперліги-2023/24

Відбувся другий матч баблу в Івано-Франківську
Сьогодні 20:41 114 0
Говерла перемогла Галичину в матчі Суперліги-2023/24
Фото - ФБУ
#Політехніка-Галичина, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла була сильнішою за клуб Політехніка-Галичина у заключному матчі ігрового дня баблу Суперліги-2023/24 з баскетболу, який сьогодні розпочався у Івано-Франківську.

Рахунок гри - 70:61.

Найкращим у складі переможців став Ярослав Кадигроб - 15 очок + 5 підбирань.

У гостей, які провалили заключну чверть, відзначимо Максима Сафонова і Ярослава Карпюка (по 13 очок). Перший не дограв зустріч через пошкодження.

Суперліга України з баскетболу

Івано-Франківськ, 15 березня

Політехніка-Галичина - Прикарпаття-Говерла 61:70 (20:23, 11:16, 23:11, 7:20)

Зазначимо, у стартовому матчі ігрового дня та всього баблу БК Рівне здолало БІПУ.

Нагадаємо, минулої ночі Бостон Святослава Михайлюка став першою командою НБА, що гарантувала собі участь в плей-оф НБА сезону-2023/24.

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