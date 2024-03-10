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Дніпро зіграє з Прометеєм: розклад фіналу Кубку України

Сьогодні 11:32 83 0
Дніпро зіграє з Прометеєм: розклад фіналу Кубку України

Сьогодні, 10 березня, слобожанський Прометей зіграє проти Дніпра у фіналі Кубку України-2023/24, який відбудеться в київському ПС "Венето".

Напередодні в півфінальних матчах дубль Прометей здолав Київ-Баскет (89:82), а Дніпро знищив Старий Луцьк (71:59).

Матч відбудеться з уболівальниками, однак, зважаючи на безпекові норми, їх кількість у залі буде лімітованою. 

Розклад фіналу Кубку України:

  • 17:00 Прометей — Дніпро

Чинним володарем Кубка України є Будівельник, який у грудні 2023 року оголосив про припинення участі в Суперлізі через відсутність фінансування.

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