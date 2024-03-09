Дніпро виграв у Старого Луцька у півфіналі Кубку України

Відомі обидва фіналісти Кубку

Джерело - Чемпіон.

Лідер Суперліги Дніпро переміг волинський Старий Луцьк у матчі 1/2 фіналу Кубку України-2023/2024 з баскетболу, який відбувся в київському ПС "Венето".

Гра завершилася з рахунком 71:59 на користь дніпрян.

Луцьк приголомшив суперника вдалим стартом. Але потім фаворити сезону Суперліги вели у рахунку майже весь матч, а у другій половині - зуміли оформити комфортну перевагу та без особливих проблем зустріли фінальну сирену.

Найкращим скорером у складі переможців став Олександр Тарасенко - 18 очок. У лучан відзначимо Стейсі Вайт Томаса, який набрав 16 очок.

Кубок України з баскетболу

1/2 фіналу. Київ, ПС "Венето"

9 березня

Старий Луцьк - Дніпро 59:71 (22:14, 15:30, 15:15, 7:12)

Старий Луцьк: Мусієнко 3, Джексон 12 + 9 підбирань, Кольченко 12, Томас 16, Липовцев 6 + 6 підбирань – старт; Коцько 8, Дейна 2, Прозапас 0, Дюпін 0, Марків 0, Глушко 0, Бедлінський 0.

Дніпро: Бондарчук 7 + 5 підбирань, Сорочан 0, Тимофеєнко 10 + 6 підбирань, Закурдаєв 11 + 7 підбирань, Горобченко 0 + 5 підбирань + 8 передач – старт; Тарасенко 18, Сипало 9 + 6 підбирань, Колдомасов 7, Конєв 6, Вільховецький 3, Дубоненко 0.

У іншому півфіналі сьогодні дубль Прометея вирвав перемогу в Київ-Баскета.

Нас очікує цікавий фінал - гратимуть дві непереможні команди Суперліги та Вищої ліги, які на 2-х мають 57 перемог у сезоні при нулі у графах поразок.

Фінальний матч Кубку запланований на завтра, 10 березня. Початок гри - 17:00.