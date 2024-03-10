Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 664
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 329 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 311
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 1070
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 335
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 319
Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:11 679
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ
Вчора 21:31 761
Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії
Вчора 20:29 307
Кривбас виявився сильнішим за Оболонь у 20 турі УПЛ
Вчора 20:24 293
Прямі трансляції

Бостон без Михайлюка обіграв Фінікс, Голден Стейт поступився Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Сьогодні 09:38 75 0
Бостон без Михайлюка обіграв Фінікс, Голден Стейт поступився Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка переміг Фінікс. Український баскетболіст на майданчик не виходив.

НБА - Регулярний чемпіонат
10 березня

Кліпперс - Чикаго 112:102 (23:29, 23:28, 37:28, 29:17)

Шарлотт - Бруклін 110:99 (31:35, 32:17, 27:30, 20:17)

Детройт - Даллас 124:142 (33:35, 32:34, 23:35, 36:38)

Фінікс - Бостон 107:117 (26:31, 24:31, 28:25, 29:30)

Голден Стейт - Сан-Антоніо 113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30)

Денвер - Юта 142:121 (38:22, 40:22, 24:44, 40:33)

Портленд - Торонто 128:118 OT (33:16, 30:30, 29:35, 21:32, 15:5)

Коментарі ()
Популярне зараз
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 4283 3
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 788
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 4613
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1070
Жирона - Осасуна: де дивитися матч Ла Ліги Жирона - Осасуна: де дивитися матч Ла Ліги 766
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9747
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104327
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12929
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19650 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56455 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92170
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25416