Бостон без Михайлюка обіграв Фінікс, Голден Стейт поступився Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка переміг Фінікс. Український баскетболіст на майданчик не виходив.
НБА - Регулярний чемпіонат
10 березня
Кліпперс - Чикаго 112:102 (23:29, 23:28, 37:28, 29:17)
Шарлотт - Бруклін 110:99 (31:35, 32:17, 27:30, 20:17)
Детройт - Даллас 124:142 (33:35, 32:34, 23:35, 36:38)
Фінікс - Бостон 107:117 (26:31, 24:31, 28:25, 29:30)
Голден Стейт - Сан-Антоніо 113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30)
Денвер - Юта 142:121 (38:22, 40:22, 24:44, 40:33)
Портленд - Торонто 128:118 OT (33:16, 30:30, 29:35, 21:32, 15:5)