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Скапінцев провів вдалий матч за Вестчестер у G-лізі

Сьогодні 13:16 185 0
Скапінцев провів вдалий матч за Вестчестер у G-лізі
#G-ліга, #Дмитро Скапінцев, #Нью-Йорк Нікс

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Вестчестер Нікс Дмитро Скапінцев вдало зіграв у матчі регулярного чемпіонату G-ліги проти Лонг-Айленд Нетс.

Зустріч завершилася з рахунком 126:121 на користь Лонг-Айленда.

Скапінцев провів на майданчику 20 хвилин, набрав 17 очок, 6 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення та 1 блок.

Раніше 25-річного гравця відсторонили від клубу НБА Нью-Йорк Нікс.

Скапінцев став 9-м українцем, який зіграв у НБА. Всього він провів 2 матчі за Нью-Йорк - по 1 хвилині проти Мілвокі та Індіани. Результативними діями не відзначився.

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