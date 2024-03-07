Джерело - Чемпіон.

Український центровий Вестчестер Нікс Дмитро Скапінцев вдало зіграв у матчі регулярного чемпіонату G-ліги проти Лонг-Айленд Нетс.

Зустріч завершилася з рахунком 126:121 на користь Лонг-Айленда.

Скапінцев провів на майданчику 20 хвилин, набрав 17 очок, 6 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення та 1 блок.

Раніше 25-річного гравця відсторонили від клубу НБА Нью-Йорк Нікс.

Скапінцев став 9-м українцем, який зіграв у НБА. Всього він провів 2 матчі за Нью-Йорк - по 1 хвилині проти Мілвокі та Індіани. Результативними діями не відзначився.