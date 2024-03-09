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Стали відомі ступінь тяжкості травми і строки повернення Каррі

Він пошкодив гомілкостоп у матчі з Чикаго
Сьогодні 22:22 163 0
Стали відомі ступінь тяжкості травми і строки повернення Каррі
Фото - Maddie Meyer
#NBA, #Стефен Каррі

Джерело - Едріан Войнаровскі.

Дата повернення розігруючого Голден Стейт Стефена Каррі визначиться найближчими днями.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Войнаровскі.

Зірці НБА вже провели МРТ, яке не виявило ускладнень із травмою захисника.

Медичний штаб збирається спостерігати за станом його гомілкостопа протягом кількох днів. Клуб чекає на швидке повернення Каррі на майданчик.

Нагадаємо, він отримав пошкодження гомілкостопа у матчі з Чикаго.

Раніше Стефен став першим гравцем в історії регулярного чемпіонату НБА, який набрав як мінімум 30 очок та 10 підбирань при 8 точних триочкових у матчах регулярного чемпіонату. До цього така лінійка підкорювалася йому лише у матчах плей-оф.

Із результатами минулого ігрового дня і хайлайтами матчів можна ознайомитися за посиланням.

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