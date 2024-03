Дата повернення розігруючого Голден Стейт Стефена Каррі визначиться найближчими днями.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Войнаровскі.

Зірці НБА вже провели МРТ, яке не виявило ускладнень із травмою захисника.

Медичний штаб збирається спостерігати за станом його гомілкостопа протягом кількох днів. Клуб чекає на швидке повернення Каррі на майданчик.

The expectation is that Curry won’t miss much time for the Warriors, sources said. Golden State is ninth in the Western Conference playoff race. https://t.co/Ai6g4xALUD