Він пошкодив гомілкостоп у матчі з Чикаго

Джерело - Едріан Войнаровскі.

Дата повернення розігруючого Голден Стейт Стефена Каррі визначиться найближчими днями.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Войнаровскі.

Зірці НБА вже провели МРТ, яке не виявило ускладнень із травмою захисника.

Медичний штаб збирається спостерігати за станом його гомілкостопа протягом кількох днів. Клуб чекає на швидке повернення Каррі на майданчик.

The expectation is that Curry won’t miss much time for the Warriors, sources said. Golden State is ninth in the Western Conference playoff race. https://t.co/Ai6g4xALUD — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2024

Нагадаємо, він отримав пошкодження гомілкостопа у матчі з Чикаго.

Раніше Стефен став першим гравцем в історії регулярного чемпіонату НБА, який набрав як мінімум 30 очок та 10 підбирань при 8 точних триочкових у матчах регулярного чемпіонату. До цього така лінійка підкорювалася йому лише у матчах плей-оф.

Із результатами минулого ігрового дня і хайлайтами матчів можна ознайомитися за посиланням.