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Вембаньяма і Каррі штампують рекорди у НБА

Минулої начі відразу декілька баскетболістів відзначилися результативною грою
Сьогодні 12:00 128 0
Вембаньяма і Каррі штампують рекорди у НБА
Фото - NBC Sports
#NBA, #баскетбол, #Леброн Джеймс, #рекорд НБА, #Стефен Каррі, #Ентоні Девіс, #Віктор Вембаньяма

Джерело - Чемпіон.

Центрфорвард Віктор Вембаньяма зійшовся в очній дуелі з Четом Холмгреном у матчі НБА. Перший номер драфту-2023 набрав 28 очок, 13 підбирань, 7 передач, 2 перехоплення та 5 блок-шотів. Сан-Антоніо француза виявився сильнішим за Оклахома-Сіті Холмгрена (132:118).

Французький вундеркінд став першим в історії НБА, хто зібрав 10 підбирань, 5 передач та 5 блок-шотів при 5 точних 3-очкових у одній зустрічі.

Американський розігруючий Стефен Каррі набрав 31 очко та 11 підбирань при восьми 3-очкових у переможному матчі Голден Стейт з Нью-Йорком (110:99).

Каррі - перший гравець в історії регулярного чемпіонату НБА, який набрав як мінімум 30 очок та 10 підбирань при 8 точних триочкових у матчах регулярного чемпіонату. Раніше така лінійка підкорювалася йому лише у матчах плей-оф.

Зіркові баскетболісти Ентоні Девіс та Леброн Джеймс стали найкращими у складі Лейкерс у переможному матчі з Вашингтоном (134:131).

В активі Девіса 40 очок, 15 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення і 3 блок-шоти, у Джеймса 31 очко, 4 підбирання, 9 передач, 1 перехоплення і 1 блок-шот. 

39-річному Леброну треба набрати лише 9 очок, щоб перетнути позначку в 40 000 очок за кар’єру в НБА.

З результатами всіх матчів минулого ігрового дня та їх хайлайтами можна ознайомитися тут.

Напередодні Сакраменто з українцем Олексієм Ленем у складі поступився Денверу Ніколи Йокича.

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