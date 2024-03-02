Каррі подарував свою майку росіянину Хабібу після матчу Голден Стейт в НБА

Світові зірки спорту продовжують не цуратися подібних знайомств...

Джерело - Чемпіон.

Знаменитий американський баскетболіст Стефен Каррі мило поспілкувався з російським ексбійцем UFC Хабібом Нурмагомедовим, який завітав на матч регулярного сезону НБА між Голден Стейт і Торонто.

Після гри Каррі сфотографувався з Хабібом на паркеті та подарував йому свою ігрову майку, підписавши її словами "To Khabib, All Love Champ".

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ГСВ перемогли з рахунком 120:105, а Каррі став найкращим гравцем зустрічі зі статистикою 25+6+6. Стефен реалізував 7 триочкових кидків.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Нурмагомедов не робив жодних публічних заяв із засудженням агресії Росії проти України. Крім цього, він перебуває в товариських стосунках із главою Чечні Рамзаном Кадировим.

А нещодавно президент UFC Дейна Вайт розповів, що Хабіб отримав майно на суму 20 млн доларів від президента Росії Владіміра Путіна.

Варто додати, що нині світові зірки спорту не цураються публічного знайомства з Нурмагомедовим. Так, у січні цього року відомий ексфутболіст Златан Ібрагімович тепло зустрів Хабіба на стадіоні Сан-Сіро перед матчем Мілана та Роми в Серії А.

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