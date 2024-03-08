Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто з Олексієм Ленем переграв Сан-Антоніо. Українець провів на майданчику 9 хвилин і зробив 3 підбирання та 2 передачі.

Також Бостон Святослава Михайлюка зазнав поразки від Денвера. Український баскетболіст на майданчик не виходив.

НБА - Регулярний чемпіонат

8 березня

Детройт - Бруклін 118:112 (26:16, 28:41, 31:24, 33:31)

Індіана Міннесота 111:113 (23:33, 26:27, 34:23, 28:30)

Даллас - Маямі 114:108 (28:36, 26:22, 37:25, 23:25)

Фінікс - Торонто 120:113 (39:25, 28:28, 22:29, 31:31)

Голден Стейт - Чикаго 122:125 (31:25, 28:38, 30:36, 33:26)

Денвер - Бостон 115:109 (30:28, 32:26, 28:26, 25:29)

Сакраменто - Сан-Антоніо 131:129 (30:31, 41:28, 29:36, 31:34)

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