Словенець знову влучив трік-шот

Словенський розігруючий Далласа Лука Дончич став другим баскетболістом у історії НБА, якому вдалося оформити 5 поспіль трипл-даблів із 30+ очками. Першим це досягнення підкорилося Расселу Вестбруку.

Захисник Далласа у переможному матчі проти Маямі зробив трипл-дабл: 35 очок + 11 підборів + 11 передач. Лідер Маверікс реалізував 12 із 24-х кидків з гри та 7 із 13-ти триочкових.

Також Дончич знову виконав трік-шот під час розминки. Цього разу влучив з-за щита із залу для глядачів.

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Нагадаємо, минулої ночі Сакраменто з українцем Олексієм Ленем у складі обіграв Сан-Антоніо, а Бостон без Святослава Михайлюка поступився Денверу.

Із результатами всіх матчів ігрового дня НБА можна ознайомитися за посиланням.