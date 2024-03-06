Головне
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Сьогодні 15:22 1223 1
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями
Сьогодні 14:34 3737
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71
Сьогодні 13:49 227
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках
Сьогодні 13:23 6981 1
Визначився склад збірної України U-21 на матч відбору Євро-2025
Сьогодні 12:29 435
Михайленко визначився зі складом юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19
Сьогодні 10:24 589
Манчестер Сіті прийме Копенгаген, Реал - Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 496
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1147
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:36 19514
ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:16 399
Прямі трансляції

Дончич учетверте зробив трипл-дабл із 30+ очками у НБА

У Далласа серія із трьох поразок
Сьогодні 14:18 228 0
Дончич учетверте зробив трипл-дабл із 30+ очками у НБА
#NBA, #Лука Дончич

Джерело - ESPN.

Словенський розігруючий Далласа Лука Дончич вчетверте поспіль оформив трипл-дабл із 30 та більше набраними очками у регулярному чемпіонаті НБА.

Про це пише ESPN.

Плеймейкер техасців минулої ночі набрав 39 очок, віддав 11 передач та зробив 10 підбирань при 15 реалізованих кидках із 30 з грі.

Перфоманс Дончича не врятував Даллас від поразки у матчі з Індіаною (120:137), яка стала для команди вже третьою поспіль.

Маверікс під час серії зіркового баскетболіста вдалося здобути лише одну перемогу - над канадським Торонто.

Зазначають, що Рассел Вестбрук - єдиний гравець в історії НБА, який оформив п'ять поспіль трипл-даблів з 30 та більше очками, а Оскар Робертсон - єдиний, крім словенця, хто зробив чотири таких трипл-дабла поспіль.

Як Бостон без Святослава Михайлюка програв Клівленду та всі інші результати й хайлайти ігрового дня можна переглянути за посиланням.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі 1223 1
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 1147
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями 3737
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках 6981 1
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 19514
Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 766
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34330
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28317
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25367
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360087 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104016
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5659 2